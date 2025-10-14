ÉÙ»ÎµÜ»Ô¤ÎÍÄÃÕ±à»ù¤¿¤Á¤¬ÉÙ»Î»Ô¤ÎÈª¤Ç¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥âËÙ¤êÂÎ¸³¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥âËÙ¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÙ»ÎµÜ»Ô¿ùÅÄÍÄÃÕ±à¤ÎÇ¯Ãæ¤ÈÇ¯Ä¹»ù¤Î37¿Í¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÇÀºîÊª¤Î¼ý³Ï¤òÄÌ¤·¤Æ¿©¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢6·î¤Ë¼«¤éÉÄ¤ò¿¢¤¨¤¿¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤ò¼ý³Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤Î´é¤ÎÂç¤­¤µ¤Û¤É¤Ë°é¤Ã¤¿¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤ò¡¢¾®¤µ¤Ê¼ê¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¼ý³Ï¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê±à»ù¡Ë¡Ö³Í¤ì¤¿¡ª¡×¡Ö²¼