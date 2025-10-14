１４日前引けの日経平均株価は前営業日比５６８円２３銭安の４万７５２０円５７銭と続落。前場のプライム市場の売買高概算は１３億７７６万株、売買代金概算は３兆２５６７億円。値上がり銘柄数は２４９、対して値下がり銘柄数は１３２６、変わらずは３９銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場はリスク回避ムードの強いなか、日経平均株価は大幅続落。朝方に４万７０００円台前半まで売り込まれる場面もあったが、そ