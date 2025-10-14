※このお話は作者神谷もちさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ恋人のちはると同棲を開始したたくろうだったが、引っ越し当日の夜、ちはるの両親がアポなしで訪問してきたことに驚く。しかも引っ越しそばを一緒に食べた上に夜遅くまで帰らず、あげく「遅いから泊まっていく」と母親が言い出し、ちはるもそれを許可して…。両親が帰った翌朝、たくろうは急に人を泊めないでほしいと