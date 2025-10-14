¡þMLB¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2¡Ý1¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º(ÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É)¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Çµ¯¤­¤¿ÄÁ¥×¥ì¡¼¤ËMLB¸ø¼°¤â¡Ö²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÆ°²è¤È¤¢¤ï¤»¤ÆÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£0-0¤Î4²ó¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï1¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Ç¤Î¹¥µ¡¤Ç¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼Áª¼ê¤¬¡¢¥¯¥¤¥ó¡¦¥×¥ê¡¼¥¹¥¿¡¼Åê¼ê¤«¤éÂçÈôµå¤òÊü¤Ä¤È¡¢¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¼é¤ë¥µ¥ë¡¦¥Õ¥ê¥ê¥Ã