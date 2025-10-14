アメリカ企業SpaceX（スペースX）は日本時間2025年10月14日、同社が開発中の新型ロケット「Starship（スターシップ）」による第11回飛行試験を実施しました。前回に続いてペイロード放出試験等の後にインド洋へ着水成功アメリカ・テキサス州のStarbase（スターベース）から日本時間2025年10月14日8時23分（アメリカ中部夏時間2025年10月13日18時23分）に発射されたStarshipは、1段目の大型ロケット「Super Heavy（スーパーヘビー）