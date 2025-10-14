ËÒÁðÃÏ¤ÏÁú¤¬¹ß¤ê¤Æ¡¢°ìÌÌ¤Î¶äÀ¤³¦¤Ç¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤ÎÃÕÆâ»Ô¾ÂÀî¤Ç¤Ï¸áÁ°7»þ¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹5.2¡î¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢Æ»Æâ¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÃÏÅÀ¤Ç¤³¤Î½©°ìÈÖ¤Î´¨¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»¥ËÚ¤â5.4¡î¤Þ¤ÇÎä¤¨¹þ¤ß¡¢Æ»¹Ô¤¯¿Í¤Ï°ìµ¤¤ËÅß¤ÎÁõ¤¤¤Ç¤¹¡£Í¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¹­¤¯À²¤ì¡¢µ¤²¹¤âÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£