Ä¹Ìî¸©ÃæÌî»Ô¤ÇÃË½÷4¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿Î©¤Æ¤³¤â¤ê»ö·ï¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Ï¡¢¤­¤ç¤¦¸á¸å¤ËÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»¦¿Í¤Îºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃæÌî»Ô¤ÎÇÀ¶È¡¦ÀÄÌÚÀ¯·ûÈï¹ð¡Ê34¡Ë¤Ç¤¹¡£ÀÄÌÚÈï¹ð¤Ï¤ª¤È¤È¤·5·î¡¢¶á½ê¤Î½÷À­2¿Í¤ÈÃËÀ­·Ù»¡´±2¿Í¤Î¹ç¤ï¤»¤Æ4¿Í¤òÎÄ½Æ¤ä¥Ê¥¤¥Õ¤Ç»¦³²¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢¼«Âð¤ËÎ©¤Æ¤³¤â¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÌÑÁÛ¤¬ÈÈ¹Ô¤ÎÆ°µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÀÄÌÚÈï¹ð¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Ç¸¡»¡