「ナ・リーグ・優勝決定シリーズ、ブルワーズ１−２ドジャース」（１３日、ミルウォーキー）７回戦制の第１戦が行われ、ドジャース・佐々木朗希投手が２−０の九回に登板したが、１点を返されあと１死で降板した。佐々木は先頭のダービンを三飛に打ち取ったが、続くコリンズには四球。さらに代打・バウアーズにはフルカウントから中越えへエンタイトル二塁打を浴びた。１死二、三塁でチョウリオの中犠飛で１点差に。なおも