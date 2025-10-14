ディーゼル推進潜水艦としては世界最大級防衛省は2025年10月14日（火）、川崎重工神戸工場（神戸市中央区）において、新規建造された潜水艦の命名式および進水式を実施しました。「そうげい」と命名されたこの艦は、たいげい型潜水艦の6番艦にあたります。【写真】ダッパーン！ 潜水艦「そうげい」の進水式をイッキ見！「そうげい」は全長84.0m、幅9.1m、深さ10.4m、基準排水量3000tあるディーゼル電気推進のいわゆる通常動力型