巨人は14日、長野久義（40）が今季限りで現役を引退することを発表した。新人王や首位打者などのタイトルを獲得し、通算成績は1512安打、163本塁打、623打点、打率.280。チームメイトやファンから愛された男が、16年のプロ生活に終止符を打った。【一覧】クライマックスシリーズ日程＆結果巨人入りを熱望し、2度の入団拒否を経て09年に社会人のホンダからドラフト1位で巨人に入団。1年目から外野のレギュラーとして128試合に出場し