◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦ドジャース2―1ブルワーズ（2025年10月13日ミルウォーキー）ドジャースの大谷翔平投手（31）が13日（日本時間14日）、敵地で始まったブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第1戦に「1番・DH」で先発出場。2打数無安打、2度の申告敬遠を含む3四球でポストシーズン3試合続けてノーヒットに終わったが、チームは1点差ゲームを逃げ切り勝ちした。初回の第1打席は相手先発左腕