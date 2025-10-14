9月に東京・国技館で開催された大相撲秋場所は16年ぶりの横綱同士の優勝決定戦にもつれて、昇進2場所目の大の里が通算5度目、横綱での初優勝を果たした。1差で追っていた豊昇龍が本割で勝ち、2人が13勝2敗で並んだ末の決着。琴勝峰に平幕優勝を許した名古屋場所と打って変わって、両横綱が序盤から優勝争いを引っ張る展開に角界は沸いた。大の里は横綱らしい、どっしり感が出てきた。名古屋場所までは先手を取りたい余り、立ち合い