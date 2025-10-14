大館市では10日、クマの目撃が相次ぎました。学校の近くでの目撃もあり、警察が注意を呼びかけています。大館警察署の調べによりますと、10日午前8時10分ごろ、大館市字八幡の民家の敷地内に体長約1.5メートルのクマ1頭がいるのを、この家に住む女性が目撃しました。現場は、大館鳳鳴高校まで約200メートルの場所です。午前9時40分ごろには、大館市花岡町字アセ石の花岡総合スポーツ公園の男性職員が、グラウン