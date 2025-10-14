プリントネット [東証Ｓ] が10月14日昼(12:00)に決算を発表。25年8月期の経常利益(非連結)は前の期比23.9％増の5.6億円になり、26年8月期も前期比9.2％増の6.1億円に伸びる見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である6-8月期(4Q)の経常利益は前年同期比40.2％増の1.1億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の3.7％→4.9％に改善した。 株探ニュース