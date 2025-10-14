ジョン・カーペンターの初監督作『ダーク・スター』が、12月12日よりシネマート新宿ほかにてリバイバル上映されることが決定した。 参考：傑作『ザ・フォッグ』が教えてくれる、ホラー映画を語る上でジョン・カーペンターが特別な理由 本作は、『ハロウィン』などで知られるカーペンターが脚本・監督を務め、『エイリアン』の脚本家であるダン・オバノンと共に