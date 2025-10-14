監修医師：大坂 貴史（医師） 京都府立医科大学卒業。京都府立医科大学大学院医学研究科修了。現在は綾部市立病院 内分泌・糖尿病内科部長、京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌・糖尿病・代謝内科学講座 客員講師を務める。医学博士。日本内科学会総合内科専門医、日本糖尿病学会糖尿病専門医。 肝吸虫症の概要 肝吸虫症は、肝吸虫という寄生虫による病気です。人が淡水魚を生や十分に加熱しないで食べたときに体に入るこ