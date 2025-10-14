氷をガリガリと食べたい衝動が続いているとき、それは単なるクセではなく、氷食症という病気かもしれません。氷食症は鉄欠乏性貧血と深く関係していることが多く、放っておくと動悸や息切れ、疲労感など全身の不調につながるおそれもあります。 この記事では氷食症の原因、症状、身体への影響や、病院での検査と治療の流れを解説します。 監修医師：林 良典（医師）名古屋市立大学卒業。東京医療センター総合内科、西