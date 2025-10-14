「BCNランキング」2025年9月の月次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AQUOS 4K4T-C43GN2（シャープ）2位AQUOS 4K4T-C50FN2（シャープ）3位AQUOS 4K4T-C50GN2（シャープ）4位REGZA50M550M（TVS REGZA）5位AQUOS 4K4T-C55GN2（シャープ）6位AQUOS 4K4T-C43GL1（シャープ）7位REGZA43M550M（TVS REGZA）8位REGZA43Z670R（TVS REGZA）9位