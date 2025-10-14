Snow Manの宮舘涼太が自身のInstagramストーリーズを更新。隔週火曜レギュラーを務める『ラヴィット！』（TBS系）のオフショットを公開した。 【画像＆動画】スタイル際立つ“ウッディ”コーデでディズニーを満喫する宮舘涼太 ■宮舘涼太がキリッと微笑みポーズ！端正な顔立ちが際立つ正面ショット 宮舘はカラフルな番組セットを背に、片手で「L」の字を作った“ラヴィットポーズ”