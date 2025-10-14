【その他の画像・動画等を元記事で観る】 10月21日の『うたコン』（NHK総合）は“私の想い出のうた”を特集。また、Mrs. GREEN APPLE が『うたコン』に初登場する。 ■ミセスが最新曲「GOOD DAY」を『うたコン』だけのSPアレンジで披露 10月21日放送の『うたコン』は、アーティストが自身にとって思い入れ深い名曲の数々を披露。 オープニングは堺正章によるザ・スパイダースの代表曲「あの時君は若かった」