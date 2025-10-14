2024Ç¯4·î¤è¤êÆþÂâÃæ¤ÎNCT¤ÎTAEYONG¡Ê¥Æ¥è¥ó¡Ë¤¬¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£µÙ²Ë¤ËÆüËÜÎ¹¹Ô¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û①¥Æ¥è¥ó¤¬¼«¤é¥­¥ã¥êー¥±ー¥¹¤ò²¡¤·¡¢´ØÀ¾¤Î³Æ½ê¤ò³Ú¤·¤à¡ª②4·î¤Ë¤ÏÅìµþÎ¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤â¥¢¥Ã¥× ¢£NCT¥Æ¥è¥ó¤¬ÆüËÜ¤ÎÆü¾ïÉ÷·Ê¤ËÍÏ¤±¹þ¤à´°Á´¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³« ¥Æ¥è¥ó¤Ï¡Ö¼Ì¿¿¤¬Â¿¤¤¤Í¡×¤È¥­¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ëµ­¤·¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤È20Ëç¤â¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤òË¬¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢