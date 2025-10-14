県人事委員会は、県職員の月給とボーナスにあたる期末・勤勉手当を、4年連続で引き上げるよう県に勧告しました。 県人事委員会の氏家委員長が花角知事に勧告書を手渡しました。県内の民間事業所との給与を比較した結果、県職員の月給をひと月あたり平均で9691円の増額や、ボーナス0.05カ月分を引き上げ4.65カ月分とするよう求めています。 給与の改定額が9000円を超えたのは1992年以来、33年ぶりです。 ■県人