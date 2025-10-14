これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内に警報・注意報は出ていません。 ◆14日(火)これからの天気 上越と中越は、昼過ぎから雨の範囲が広がるでしょう。 下越と佐渡も、雨雲のかかるところがありそうです。 降水確率は、上越市・長岡市・湯沢町・阿賀町で夜にかけて60%以上と高く、村上市も夕方にかけて高い確率です。 ◆14日(火)の予想最高気温 最高気温は、19～22℃の予想です。昨日より2℃