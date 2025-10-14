【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日向坂46河田陽菜の2nd写真集『テイクオフ』より、裏表紙4パターンと秋元康による帯コメントが公開された。 ■かわいさ大渋滞な“おひな”にドキドキがノンストップ 通常版の裏表紙は、デンマークのベルヴュービーチへ向かう途中でパチリ。地名が書かれた標識のポールに手をかけ、ビーチに向かうわくわく感たっぷりのポーズをキメてくれた。