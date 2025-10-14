ナ・リーグ優勝決定シリーズ「ドジャースvs.ブルワーズ」の第1戦は13日（日本時間14日）、アメリカンファミリー・フィールドで行われ、両軍無得点の4回表1死満塁の場面で「中ゴロ併殺」という珍しいプレーが起こった。 ■フェンス直撃でフォースプレー ドジャースは4回、テオスカー・ヘルナンデス外野手が四球で出塁した後、ウィル・スミス捕手、トミ}