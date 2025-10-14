柏崎地域の活性化に向けて、地元の小学生や大学・JRなどが一緒に信越本線『笠島駅』のリノベーションに取り組んでいます。 柏崎市にあるJR信越本線『笠島駅』は無人駅で、今回、新潟工科大学と米山小学校・JR東日本新潟支社などが合同で待合室のリノベーションを実施することになりました。 14日は、米山小学校の児童らが駅舎などの清掃を行いました。待合室の内装は、隣駅の米山駅や青海川駅の魅力が描かれたデ