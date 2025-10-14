パソコン（PC）およびスマートフォン（スマホ）などの周辺機器を手がけるバッファロー（名古屋市）は、スマホに直挿しできるスティック型カードリーダー「BSCRM100U3C」を2025年10月下旬から順次発売する。データをmicroSDにバックアップ可能USB Type-Cを備えたWindows PCやMac、スマホ/タブレットに対応。データの読み込み/書き込みのほか、カードメディアを介してデータの移動が行える。USB 3.2 Gen1をサポートし、最大5Gbpsの高