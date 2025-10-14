大阪・関西万博の閉幕を受け、象印マホービンは13日、公式Xにを通じ、夢洲駅の「阿部寛」登場広告について、感謝を伝えた。【画像】万博「阿部寛パビリオン」が感謝メッセージ最後にプレゼント＆新事実大阪メトロ夢洲駅の改札を出て見上げると、大きな阿部寛のビジュアルが広がり、「おいしいごはん」が盛られた茶碗を手に笑顔。象印の炊飯ジャーの広告だが、そのインパクトから「阿部寛パビリオン」として人気になってきた