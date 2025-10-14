今年8月4日～7日に関東圏で開催された「スミセイVitalityカップ JVA第45回全日本バレーボール小学生大会」。全国各地から各都道府県の男子、女子それに混合を合わせて計152チームが出場した。 今年で45回の節目を迎えた小学生世代のバレーボールの全国大会。8月4日に京王アリーナTOKYO（武蔵野の森総合スポーツプラザ）で実施された開会式では、例年とは異なる光景が見られ