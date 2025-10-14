【ロンドン＝時事】サッカーの２０２６年ワールドカップ（Ｗ杯）アフリカ予選は１３日、各地で行われ、カボベルデが初のＷ杯出場を決めた。Ｄ組首位で迎えた最終戦でエスワティニを３―０で下し、勝ち点２３とした。カメルーンはアンゴラと引き分け、勝ち点１９で２位にとどまった。ＡＦＰ通信によると、カボベルデは人口約５５万人の小国で、１８年ロシア大会に出場したアイスランドの約３５万人に次いで２番目に人口の少ない