【ニューヨーク＝小林泰裕】米金融大手ＪＰモルガン・チェースは１３日、レアアース（希土類）やＡＩ（人工知能）など米国にとって戦略的に重要な産業分野に対し、今後１０年で総額１・５兆ドル（約２３０兆円）の投融資を行うと発表した。トランプ米政権はレアアースやＡＩなどの産業分野で中国との対決姿勢を強めており、今回の発表は米政権の方針に呼応したものとみられる。発表によると、レアアースやＡＩ、量子コンピュー