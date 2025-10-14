長友佑都がボール回しで渡辺剛の股を抜く巧みなパス 日本サッカー協会公式YouTubeチャンネル「JFATV」で10月の代表活動を行っている日本代表の「Team Cam Vol.02」を公開した。パラグアイ戦に向けたトレーニングでは、最年長の39歳DF長友佑都が見せた“妙技”に選手たちが頭を抱える一幕があった。森保一監督率いる日本は10月10日に大阪のパナソニックスタジアム吹田でパラグアイと対戦。2度のリードを許す展開だったが、試合