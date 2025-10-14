総合格闘家の三浦孝太が自身のSNSでアップ元サッカー日本代表FW三浦知良の息子であり、格闘家の三浦孝太氏が、自身のインスタグラムでブラジル代表選手たちとの豪華なショットを公開し、話題を呼んでいる。ブラジル代表は10月14日に日本代表と対戦するために来日中。そんななか三浦知良の次男である三浦孝太氏がFWヴィニシウス・ジュニオール、DFエデル・ミリトンと3ショットの写真をアップした。三浦孝太氏は「Vamos Brazil（