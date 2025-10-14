◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦ドジャース2−1ブリュワーズ(日本時間14日、アメリカンファミリー・フィールド)ドジャースはブリュワーズに2−1で初戦を勝利しました。4戦先勝のナ・リーグ優勝決定シリーズ。第1戦はブリュワーズの本拠地から始まります。ドジャースは0−0の4回、1アウト満塁の好機。マックス・マンシー選手が大飛球を放ち、センターのサル・フリリック選手がフェンス際の打球をキャッチを試みると、グラブ