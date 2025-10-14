パレスチナ自治区ガザから人質24人が解放された13日、アメリカのトランプ大統領は、エジプトで行われたガザの和平を巡る首脳会合に出席し、ガザ停戦文書に署名しました。エジプト東部シャルムエルシェイクで開かれたガザでの戦闘終結に関する首脳会合には、ハマスとの協議を仲介したエジプトのシシ大統領ら20カ国以上の首脳級が出席しました。一方、当事者であるイスラエルのネタニヤフ首相は出席を辞退し、イスラム組織ハマスは招