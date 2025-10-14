●ブリュワーズ1−2ドジャース○＜現地時間10月13日アメリカンファミリー・フィールド＞ロサンゼルス・ドジャースがミルウォーキー・ブリュワーズとの優勝決定シリーズを先勝。大谷翔平選手（31）は「1番・指名打者」でフル出場するもノーヒット。2番手としてリリーフ登板した佐々木朗希投手（23）は1点を失い、9回裏の途中で降板した。両軍スコアレスの4回表、ドジャースはチーム初安打を放つなど一死満塁の好機を