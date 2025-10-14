女優内田有紀（49）が14日、東京・港区のヤクルト本社で、「ヤクルトギネス記録認定授与式」に出席した。同社のヤクルトブランドが「最大の乳酸飲料／乳酸菌飲料ブランド（最新年間売り上げ2024年）」としてギネス記録に認定された。同社CMに出演する内田は、健康の秘訣（ひけつ）を「“何でも前向き共生”と勝手に言っていますが、前向きに共生することです」と紹介した。その方法は「感謝の気持ちを持つこと」とし、「心の持ち