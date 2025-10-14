巨人は14日、長野久義外野手の現役引退を発表した。長野は09年ドラフト1位で巨人に入団し、1年目の10年に打率.288、19本塁打、52打点、12盗塁の成績を残して新人王を受賞。翌11年には打率.316をマークし首位打者のタイトルを獲得し、翌12年には173安打を放ち、最多安打のタイトルを獲得した。長年巨人のレギュラーとして打線を引っ張ってきたが、18年オフにFA加入した丸佳浩の人的補償選手として広島へ移籍。広島で4年間プレ