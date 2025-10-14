YouTuberのあやなんさんが2025年10月12日にインスタグラムのストーリーズを更新し、YouTuberのてんちむさんや実業家の溝口勇児さんらと食事会を開いたことを明かした。てんちむさんとは「今度2人で動画撮るかも」あやなんさんはストーリーズに、パートナーのあゆむさん、てんちむさん、溝口さん、格闘技イベント「BreakingDown」の出場者のレオさんらと撮影したショットを公開し、「こう見えて割と長い付き合いで仲良しチーム！」