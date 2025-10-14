鮪の王様“本鮪”の赤身、中とろ、大とろが一皿で食べられる「本鮪3貫盛り」などが、スシローに登場！スシローが創業時からこだわり続ける“鮪”。本鮪ならではの香りと旨みを味わう「赤身」、旨みと脂のバランスが良い「中とろ」、口の中で脂がとろける「大とろ」が楽しめます☆ スシロー「本鮪3貫盛り」 販売期間：2025年10月14日（火）〜10月26日（日）取扱店舗：全国のスシロー店舗 2025年10月に42年目の