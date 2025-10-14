ナ・リーグ優勝決定シリーズが開幕米大リーグ、ドジャースは13日（日本時間14日）、敵地でブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ初戦に臨んだ。佐々木朗希投手は2-0の9回に登板。4回に“中ゴロ併殺”が発生する波乱に満ちた試合を締めるべく、マウンドに上がった。8回1安打無失点の快投を見せた先発スネルから、9回のマウンドは佐々木に託された。先頭の7番・ダービンを三飛に打ち取ったが、8番・コリンズに四球、続く代