出産後の母親にとって、サポートしてくれる人の存在は命綱のようなものです。姑や実母がその役を担うことが多いのですが、筆者の先輩Sさんの場合は違いました。なんと、お舅さんだったのです。 不安な産後スタート 3人目を出産したとき、正直に言えば不安でいっぱいでした。姑はすでに亡くなっており、夫は家業で忙しい。里帰り出産も考えましたが、実家は遠く、上の子の学校や幼稚園のことを考えるとむずかしい状