女優の河合優実（24歳）が、10月13日に放送されたバラエティ番組「LIFE！マーベラスSP」（NHK）に出演。「もしも超能力が使えたらどんな能力が欲しい？」という質問に答えた。河合優実が番組に初出演し、「もしも超能力が使えたらどんな能力が欲しい？」という質問に「時間を巻き戻す能力が欲しいです。ちょっと何十分とか、2時間前とか。いつもギリギリになっちゃうんですよ、行動が。家を出る準備とかバタバタバタとして、ってい