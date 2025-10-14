悪意のあるAndroidアプリが他のAndroidアプリや任意のウェブサイトに表示される情報を密かに漏えいすることを可能にする新しいサイバー攻撃が「Pixnapping」です。Pixnappingはカリフォルニア大学とワシントン大学、カーネギーメロン大学の研究者によって報告されています。Pixnapping Attackhttps://www.pixnapping.com/Hackers can steal 2FA codes and private messages from Android phones - Ars Technicahttps://arstechnica