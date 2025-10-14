14日未明、福岡市で飲酒運転が相次ぎ、男2人が現行犯逮捕されました。 警察によりますと、午前1時前、福岡市東区香椎駅前で、パトロール中の警察官が国道3号の交差点をふくらんで右折する軽乗用車を見つけ、停止を求めました。軽乗用車は250メートル先の信号で止まり、警察官が運転していた男の呼気を調べたところ基準値を上回るアルコールが検出され、無免許であることも発覚したため男を現行犯逮捕しました