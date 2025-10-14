ファミリーマートのプライベートブランド「ファミマル」のプレミアムライン「ファミマルPREMIUM」から、新発売4種類とリニューアル4種類が登場！開発期間約10か月の新商品「贅沢バタークッキー」や更に美味しくリニューアルした「じゅわっと肉汁 国産豚の大焼売」などが全国のファミリーマートにて発売されています☆ ファミリーマート「ファミマル」 発売日：2025年10月14日（火）取扱店舗：全国のファミリーマー