先週１２日のアイルランドトロフィーで１番人気に推されながら９着のボンドガール（牝４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ダイワメジャー）は、エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）、マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）の両にらみであることが分かった。１０月１４日、手塚久調教師が美浦トレセンで明かした。敗因についてトレーナーは「調教、返し馬とうまくい