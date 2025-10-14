いの町紙の博物館で、和紙で楽しく遊べるイベントが開かれています。いの町紙の博物館で開催中の「吉井源太のわくわくパーク」。会場には、巨大なすごろくや和紙で出来た魚を釣り上げるゲームなど遊びのコーナーが設けられています。このイベントは、土佐和紙の改良や技術の向上につとめ、「紙のまち」いの町の基礎を作った吉井源太さんが2026年、生誕200年を迎えることを記念して企画されたもので、すご