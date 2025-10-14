きょう14日に放送されるテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜後8：54）に、池上秀畝と思われる作品が登場し、衝撃値の鑑定結果が出る。【動画】今田耕司は「ニセモノでこんなん描けない！」絶賛…“日本画家の屏風”“お宝”は、依頼者の父が200万円の借金のカタとして受け取った、地元・長野出身の日本画家、池上秀畝の屏風。30年程前、父がお金を貸していた友人の店が倒産、「返済を少し待ってほしい」とこのお宝