昨夜、福島市の飯坂温泉にあるホテルの立体駐車場にクマが侵入し、市が捕獲を試みましたが、けさ早く、クマは近くの川へ逃げました。【写真を見る】ホテルの立体駐車場にクマ侵入 壁よじ登る姿も捕獲試みるも近くの川へ“逃走”福島市クマが侵入したのは福島市の飯坂温泉にあるホテルの立体駐車場で、警察などによりますと、きのう午後6時ごろ、体長1メートルほどのクマ1頭が侵入しました。ホテルは駐車場を閉鎖し、市な